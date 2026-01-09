Αυλωνίτης: Είμαι ανοιχτός να συζητήσω με την κα. Καρυστιανού

Ανοικτός στο να συζητήσει με την Μαρία Καρυστιανού είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης όπως ανέφερε σε δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα του ΕΡΤnews τόνισε πως δεν είχε καμία επικοινωνία με την κα Καρυστιανού αλλά επεσήμανε ότι «η πολιτική κίνησή της είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πάρει τη μορφή και κόμματος και κινήματος, με την έννοια δηλαδή ότι ό,τι ζητάμε – πόσo μάλλον και αυτό το θέμα των Τεμπών, τη Δικαιοσύνη – είναι πολιτικό θέμα».

«Άρα λοιπόν, το ότι πήγε στη συνέχεια το κίνημα αυτό δια της προέδρου του, στη δημιουργία ενός κόμματος είναι μία φυσιολογική πολιτική εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να συζητήσουμε και με την κα. Καρυστιανού» τόνισε.