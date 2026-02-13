Αποκαλύψεις Θεοχάρη για Τσίπρα: «Υπήρχε σχέδιο για επιστροφή στη δραχμή – Είχαν χτυπήσει πόρτες εταιρειών για εκτύπωση χαρτονομισμάτων»

Συνταρακτικές αποκαλύψεις έκανε το βράδυ της Παρασκευής (13.02), ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και λίγο πριν το δημοψήφισμα του 2015.

Μιλώντας στο Ertnews, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε ότι όταν είχε καταγγείλει στη Βουλή πως υπήρχε σχέδιο για επιστροφή στη δραχμή και ότι «τον απείλησαν με εισαγγελέα». Παράλληλα αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο σοκαριστικό: «Χτυπούσαν τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν που μπορούν να πάνε να τυπώσουν».

«Ήταν ολόκληρο σχέδιο»

Ο υφυπουργός περιέγραψε ότι είχε πληροφοριοδότες μέσα από τα υπουργεία οι οποίοι του είχαν αποκαλύψει συγκεκριμένα μέτρα που ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν. «Διατίμηση στα φάρμακα, να μην πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για έναν μήνα. Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο.

Ήταν ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή. Τα παράλληλα νομίσματα του Βαρουφάκη, θα πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τα τρία τέταρτα ψηφιακά ηλεκτρονικά να μην μπορείτε να τα κάνετε τίποτα μόνο να πληρώνετε φόρους. Δεν θα πληρωνόσασταν για ένα μήνα γιατί προπληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπήρχε κανονικό σχέδιο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βράδυ της καταγγελίας του στη Βουλή, «τα κατήγγειλα και με απείλησαν την ίδια στιγμή ότι θα με πάνε στον εισαγγελέα. Ήταν έντονες οι στιγμές. Όταν σας είπα ότι βγήκε και είπε αυτά ο Καμμένος. Εγώ ξέρω ότι ήταν ένα σχέδιο που δουλευόταν και ήταν αληθινό».

«Υπάρχουν και εισαγγελείς κ. Θεοχάρη»

Σημείωσε επίσης ότι επικοινώνησε με τον κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος του επιβεβαίωσε ότι είχε και εκείνος πληροφορίες πως «χτυπούσαν τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν που μπορούν να πάνε να τυπώσουν. Και μάλιστα όχι σε αυτή την πλευρά του ημισφαιρίου, της υφηλίου».

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόμενος στις έντονες εκείνες στιγμές ως βουλευτής του Ποταμιού, τόνισε: «Κατήγγειλα στη Βουλή ότι υπήρχε σχέδιο οργανωμένο για τη δραχμή και σηκώθηκε τότε από τα υπουργικά έδρανα η κα Φωτίου και με απείλησε με εισαγγελέα.

Είπε «υπάρχουν και εισαγγελείς κ. Θεοχάρη». Το είχα πει στη Βουλή πριν το δημοψήφισμα. Θυμάστε και τις δηλώσεις του Καμμένου ότι ο στρατός εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια; Πράγματα εντελώς αντισυνταγματικά γίνονταν πάρα πολλά και ήταν πολύ έντονες εκείνες οι ημέρες».

Σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε για την πορεία της χώρας, απάντησε: «Πριν το δημοψήφισμα θεωρούσα… Κοιτάξτε για να μπορέσει να επανέλθει η χώρα έπρεπε ο κ. Τσίπρας τότε να προδώσει αυτά που είχε πει στον ελληνικό λαό. Έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο 24 ώρες μετά το πήρε πίσω και κάνοντας αυτή τη στροφή το πλήρωσε η χώρα.

Είχε άλφα στα χέρια του έκανε αυτό τον διαπραγματευτικό ελιγμό και πήρε άλφα δεύτερα. Πήρε τα μισά από όσα θα έπαιρνε πριν το δημοψήφισμα. Αν αυτός ο διαπραγματευτικός ελιγμός ήταν και συνειδητός τότε έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτός και αν όλο αυτό έγινε για να ξεσπάσει ψυχολογικά ο λαός να εκτονωθεί αλλά με κόστος και να νιώσουμε ότι τουλάχιστον το προσπαθήσαμε».

Όσον αφορά το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Θεοχάρης είπε: «Διάβασα μερικά κομμάτια αλλά όχι ολόκληρη την Ιθάκη. Αυτό που έχει σημασία είναι το πολιτικό κομμάτι. Ο κ. Τσίπρας δεν έγραψε την Ιθάκη για να γράψει ένα βιβλίο ούτε θέλει να γίνει συγγραφέας. Την έγραψε ως την αρχή ενός πολιτικού πρότζεκτ ενός προτάγματος να μπορέσει ξανά να ενώσει τις δυνάμεις που θέλει να εκπροσωπήσει για να ξαναέρθει στα πράγματα.

Αν αυτό κάνεις γράφεις ένα βιβλίο με το τι έχει γίνει σε ένα κεφάλαιο και τα υπόλοιπα για το τι θέλεις να κάνεις στη χώρα. Να γίνεις ξανά πρωθυπουργός. Αυτοί που γράφουν τα απομνημονεύματά τους είναι αυτοί που έχουν τελειώσει την καριέρα τους στη μουσική στο θέατρο στην πολιτική και κλείνουν λογαριασμούς με την ιστορία. Δεν λέει τίποτα πολιτικά σε κανέναν».

Σχετικά με τον κ. Στουρνάρα, υπογράμμισε: «Ο κ. Στουρνάρας έσωσε εκείνη την περίοδο μια φορά τη χώρα γιατί με τα μνημόνια πήγαινε στα βράχια. Μετά πήγε στην ΤτΕ και την ξαναέσωσε γιατί κράτησε έναν πάσσαλο στη γη ακίνητο και ήταν ένας από τους λόγους που αναγκάστηκε και ο Τσίπρας να κάνει την στροφή στον ρεαλισμό».