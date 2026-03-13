ΠΑΣΟΚ για τα εσωκομματικά “πυρά” για Κωνσταντινόπουλο: “Διεγράφη γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του κόμματος”

Διευκρινίσεις για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του κόμματος δίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο των αντιδράσεων από κορυφαία «πράσινα» στελέχη.

Όπως επισημαίνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προχθές, επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης, την ίδια ώρα που:

-αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων,

-διεξαγόταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση,

-αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων» σημειώνουν ακόμα πηγές του κόμματος και καταλήγουν:



«Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, “λευκή απεργία” και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει πως μετά την απόφαση διαγραφής του από την πράσινη ΚΟ παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως ήταν ο μοναδικός αντιπρόεδρος της Βουλής του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να αναφέρει πως θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Η συνέντευξη που έφερε τη διαγραφή

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 11/3 στο Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή, ο κ. Κωνσταντινόπουλος άφησε αιχμές για τη δημοσκοπική καθήλωση του κόμματος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάσταση, μαζί με τον πρόεδρο, για να δούμε τι φταίει και είμαστε 15 μονάδες πίσω».

«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε 17 μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πώς θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ» είχε πει ακόμα.