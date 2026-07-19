Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρώτος αγώνας Μουντιάλ που θυμάμαι να παρακολουθώ 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στον πρώτο αγώνα Μουντιάλ που θυμάται να παρακολουθεί.

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος διηγείται την πρώτη του ανάμνηση απο αγώνα Μουντιάλ.

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