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Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρώτος αγώνας Μουντιάλ που θυμάμαι να παρακολουθώ 

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρώτος αγώνας Μουντιάλ που θυμάμαι να παρακολουθώ 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στον πρώτο αγώνα Μουντιάλ που θυμάται να παρακολουθεί.

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος διηγείται την πρώτη του ανάμνηση απο αγώνα Μουντιάλ.

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@nikos.androulakis

Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε! ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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