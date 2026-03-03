Ανδρουλάκης: «Τα Κοινοτικά Συμβούλια είναι ο πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη» (Εικόνες)

Με τις Ενώσεις Προέδρων Κοινοτήτων Νομών Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων και Αρκαδίας συναντήθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Βουλή, σχετικά με τα ζητήματα του νέου κώδικα δήμων.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, ώστε να μπορούν να ασκούν συγκεκριμένες, θεσμοθετημένες αρμοδιότητες. «Είστε ο πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη. Είναι θέμα και δημοκρατίας και αποτελεσματικότητας η ενίσχυση του βαθμού που είναι πολύ κοντά στην ελληνική περιφέρεια», τόνισε. «Τώρα, όμως, έχουμε μια εξέλιξη, έναν κώδικα που φέρει η κυβέρνηση για τους δήμους που όμως δεν εμπεριέχει στοιχεία που είναι ζωτικά για την ενίσχυσή σας», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να επανέλθει η ξεχωριστή κάλπη στις κοινότητες, εξηγώντας όμως ότι δεν μιλά για τρίτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Πρέπει να υποστηρίξουμε την ελληνική ύπαιθρο και εσείς έχετε έναν κρίσιμο ρόλο να διατελέσετε. Γι’ αυτό πιστεύω ότι στον κώδικα αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα αιτήματά σας», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI