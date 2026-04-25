Ευθύμης Λέκκας: Η ακτινογραφία των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη και η «αίνιγμα» του Κορινθιακού

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με την πρόσφατη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ νότια της Κρήτης, ενώ παράλληλα έβαλε «φρένο» στη σεναριολογία περί επικείμενου μεγάλου σεισμού στον Κορινθιακό Κόλπο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι η σεισμική ακολουθία στην Κρήτη βαίνει προς εκτόνωση, χαρακτηρίζοντας τη δόνηση των 5,7 Ρίχτερ ως τον πιθανό κύριο σεισμό. Σύμφωνα με τον καθηγητή, δύο παράγοντες υπήρξαν καταλυτικοί για την αποφυγή καταστροφών:

Το θαλάσσιο επίκεντρο της δόνησης.

Η κατεύθυνση του ρήγματος, η οποία διοχέτευσε την ενέργεια μακριά από τον οικιστικό ιστό.

Κορινθιακός: «Ο γεωλογικός χρόνος δεν είναι ανθρώπινος»

Αναφορικά με τον Κορινθιακό Κόλπο, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε ότι, αν και πρόκειται για μια διαχρονικά ενεργή τεκτονική ζώνη, η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να προβλέψει τον χρόνο ενός μεγάλου γεγονότος.

«Ο γεωλογικός χρόνος λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τον ανθρώπινο», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι κύκλοι επανάληψης ισχυρών σεισμών δεν υπακούουν σε απλά αριθμητικά μοτίβα δεκαετιών. Όπως υπογράμμισε, ένα μεγάλο γεγονός μπορεί να απέχει από εκατοντάδες έως και χιλιάδες χρόνια από το σήμερα.

Αναφερόμενος σε ιστορικούς σεισμούς, όπως του Αιγίου και των Αλκυονίδων, ο κ. Λέκκας διαχώρισε την επιστημονική παρακολούθηση από τη χρησμοδοσία, επισημαίνοντας ότι η βεβαιότητα για το «πότε» είναι επιστημονικά ανέφικτη.

Το τρίπτυχο της θωράκισης

Αντί για την εμμονή στις χρονολογικές προβλέψεις, ο καθηγητής έθεσε ως προτεραιότητα την ουσιαστική προετοιμασία της πολιτείας και των πολιτών. Η εθνική στρατηγική, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις πυλώνες:

Ανθεκτικότητα υποδομών: Διαρκής έλεγχος και ενίσχυση της στατικής επάρκειας των κτιρίων.

Εκπαίδευση: Συνεχής ενημέρωση και ετοιμότητα του πληθυσμού.

Πολιτική Προστασία: Ανάπτυξη εξειδικευμένων σχεδίων δράσης ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

«Το βάρος πρέπει να πέφτει στη θωράκιση, όχι στην πρόβλεψη», κατέληξε ο κ. Λέκκας, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει μια σεισμογενής χώρα που οφείλει να επενδύει στην πρόληψη