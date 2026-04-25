Βόλος: 41χρονος μοναχός παγιδεύτηκε για 72 ώρες σε σπηλιά – Ο εντοπισμός και η γέφυρα σωτηρίας

Αίσιο τέλος είχε η πολυήμερη περιπέτεια ενός 41χρονου μοναχού, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος για τρία ολόκληρα μερόνυχτα σε μια δύσβατη χαράδρα στην περιοχή «Βαθύρεμα», ανάμεσα στο Φυτόκο και τη Μακρυνίτσα, στη Μαγνησία.

Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση, κατάφερε να επιβιώσει κάτω από αντίξοες συνθήκες χάρη στην ψυχραιμία και την καλή γνώση της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της υπόθεσης

Η περιπέτεια ξεκίνησε όταν ο μοναχός, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό κάταγμα στο πόδι. Παρά τον αφόρητο πόνο και την αδυναμία να βαδίσει, ο 41χρονος επιστράτευσε τις δυνάμεις του και σύρθηκε μέχρι μια κοντινή σπηλιά.

επιλογή του σημείου αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς η σπηλιά του παρείχε καταφύγιο από τις χαμηλές θερμοκρασίες της νύχτας και τα άγρια ζώα. Παράλληλα, η ύπαρξη τρεχούμενου νερού εντός της σπηλιάς του επέτρεψε να παραμείνει ενυδατωμένος κατά τις 72 ώρες της αναμονής του.

Ο εντοπισμός και η γέφυρα σωτηρίας

Η τύχη τού χαμογέλασε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τέσσερις πεζοπόροι που διέσχιζαν την περιοχή άκουσαν τις εξασθενημένες κραυγές του για βοήθεια. Ακολουθώντας τον ήχο, κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο βάθος της απόκρημνης χαράδρας και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, με επικεφαλής τον διοικητή Ευάγγελο Καραμήντζα, κλιμάκια της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως εξαιρετικά απαιτητική, καθώς η μορφολογία του εδάφους καθιστούσε την προσέγγιση του τραυματία επικίνδυνη ακόμη και για τους έμπειρους πυροσβέστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου

Λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ, ο 41χρονος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, ο άνδρας παρουσίαζε εικόνα έντονης εξάντλησης και αφυδάτωσης, ενώ έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Εμφανώς συγκλονισμένος, ο μοναχός δεν σταμάτησε να ευχαριστεί τους διασώστες και τους πεζοπόρους που έγιναν οι «φύλακες άγγελοί» του, βάζοντας τέλος σε έναν εφιάλτη που διήρκεσε τρία μερόνυχτα.