Μητσοτάκης: «Μπετόν αρμέ η δέσμευση αμοιβαίας συνδρομής» – Μακρόν: «Θα είμαστε στο πλευρό σας»

Σε κλίμα ισχυρών συμβολισμών και με την υπογραφή εννέα συνολικά συμφωνιών, επισφραγίστηκε η αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας κατά την επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η παρουσία του Γάλλου Προέδρου δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αρχικά στο κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων» και έπειτα στο Μέγαρο Μαξίμου, εξέπεμψε ένα ηχηρό μήνυμα αποτροπής και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Η Ρήτρα Αμοιβαίας Συνδρομής στο επίκεντρο των συζητήσεων

Η «αρχιτεκτονική» της νέας αμυντικής συμφωνίας εδράζεται στην ενεργοποίηση και την ανάδειξη των ευρωπαϊκών αμυντικών μηχανισμών. Ο Γάλλος Πρόεδρος ήταν σαφής ως προς τη δέσμευση του Παρισιού, σημειώνοντας πως «υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής που συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας».

Εξειδικεύοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών συνθηκών, ο κ. Μακρόν υπογράμμισε την υπεροχή του άρθρου 42 παρ. 7 έναντι άλλων διεθνών προβλέψεων: «Υπάρχει το άρθρο 42 παρ. 7 που είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 γιατί δεν αφήνει εναλλακτική λύση.

Δεν είναι απλώς λόγια και το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος της Χεζμπολάχ. Οι ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας έφτασαν στο νησί». Ο ίδιος κατέστησε σαφές προς κάθε κατεύθυνση πως η ρήτρα αυτή «είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό το λέω προς όλους τους αντιπάλους και εχθρούς».

«Μπετόν αρμέ η δέσμευση αμοιβαίας συνδρομής»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια σύμπραξη με ουσιαστικό βάθος, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες επέδειξαν διορατικότητα.

«Παίρνουμε την άμυνά μας πολύ στα σοβαρά ως Ευρώπη. “Μπετόν αρμέ”, το 42/7 και η δέσμευση Γαλλίας και Ελλάδας να συνδράμουν η μια την άλλη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόκτηση των τεσσάρων φρεγατών Belharra και των 24 μαχητικών Rafale.

Οικονομία και ενεργειακή ασφάλεια

Πέραν του αμυντικού σκέλους, οι δύο ηγέτες έθεσαν τις βάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή οικονομική στρατηγική, με στόχο την απεξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες. Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε την ανάγκη για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, τονίζοντας πως «όλοι θέλουν να μειώσουν την έκθεσή τους στην αμερικανική οικονομία».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις διεθνείς πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την κατάσταση σημειώνοντας πως «κάνουμε κουπί σε μια βάρκα στην οποία δεν διαλέξαμε να μπούμε», υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των θαλάσσιων οδών αποτελεί «μη διαπραγματεύσιμο πυλώνα».

Αυτές είναι οι εννέα συμφωνίες που υπεγράφησαν

Η ανανεωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, η οποία πλέον θα ανανεώνεται αυτόματα ανά πενταετία, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων:

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των δύο ηγετών στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο ΚΠΙΣΝ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη στρατιωτική συνεργασία στην εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών δεσμών.

