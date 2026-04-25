Μακρόν: «Θα είμαστε στο πλευρό σας – Μητσοτάκης: «Μπετόν αρμέ η δέσμευση αμοιβαίας συνδρομής»

Σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών προχωρούν στην υπογραφή εννέα συνολικά συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την άμυνα και την ασφάλεια έως την ενέργεια και την καινοτομία.

Η διαδικασία εξελίσσεται υπό την εποπτεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη βούληση των δύο κυβερνήσεων για μια συνολική στρατηγική συμπαράταξη.

Δείτε τις κοινές δηλώσεις:

«Χαίρομαι που μας δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφθούμε τη φρεγάτα “Κίμων” που μόλις επέστρεψε μετά από παραμονή 40 ημερών στα ανοιχτά της Κύπρου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού χαιρέτισε την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις φρεγάτες που θα λάβει η χώρα από τα γαλλικά ναυπηγεία και δήλωσε ότι ο «Θεμιστοκλής» θα παραδοθεί το 2028.

«Οι δυνατότητες της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά και μέσα από μία πολύπλευρη συμμαχία, ενδεικτικά να αναφέρω τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα για την αναβάθμιση των πυραύλων ΜΙΚΑ».

«Θέλω να τονίσω ότι η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Υπήρξε ένας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός στις κοινές του δηλώσεις με τον κ. Μακρόν.

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα η διακήρυξη για την ενισχυμένη εταιρική σχέση αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας. Ο επικαιροποιημενος οδικός χάρτης ΥΠΕΞ δίνει σαφή κατεύθυνση για την κοινή μας σύμπλευση», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας-Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Μακρόν: «Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε θα είμαστε στο πλευρό σας»

Ο Εμανουέλ Μακρόν στην τοποθέτησή του ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ κύριε πρωθυπουργέ, ευχαριστώ αγαπητέ Κυριάκο για την φιλοξενεία. Μιλήσαμε για το βάθος, την φιλία που συνδέει τις χώρες μας. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής και αυτό ενισχύει ένα κληροδότημα τις εξαιρετικές μας σχέσεις.

Η Γαλλία αντέδρασε έναντι των απειλών που σας έπλητταν και αυτή η εταιρική σχέση που ανανεώνουμε έχει επεκταθεί στην ασφάλεια.

Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη ευρώπη. Πρόκειται για μία πραγματική στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρώπης. Έχουμε ξεκινήσει κοινές ασκήσεις. Το 2021 όταν Ελλάδα και Γαλλία υπογράφαμε αυτή τη σχέση κάναμε ένα πρώτο βήμα και μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης αποτελούμε έμπνευση για πολλούς. Υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης. Και βεβαίως δεν είναι μόνο λόγια αυτή η ρήτρα αλλά θα υλοποιηθεί και το κάναμε πράξη πριν λίγο καιρό στην Κύπρο. Με συγκεκριμένες επιλογές στην άμυνα. Με τα rafale, αλλά και τις 4 φρεγάτες, η πρώτη από τις οποίες, ο «Κίμων», παραδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και βρέθηκε ανοικτά της Κύπρου τον Μάρτιο.

Είναι σημαντικό να μιλήσουμε σήμερα γι ατην ενισχυμένη και συνολική στρατηγική σχέση. Με προσχώρηση της Ελλάδα στην προωθημέν αποτροπή, κάτι που ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας στην ενέργεια, το περιβάλλον, την κάρτιση, την ανώτερη εκπαίδευση.

Επίσης εταιρική σχέση σε θέματα πολιτισμού και επιστημονικές συνεργασίες. Πολύ σημαντική εταιρική σχέση με σπουδαίες ανταλλαγές. Καλύπτουμε επίσης τον τομέα της οικονομίας. Θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ΑΠΕ κλπ.

Υπογράψαμε πολύ σημαντικές συμβάσεις, ανανέωση των πυραύλων ΜΙΚΑ, μεγάλα αιολικά πάρκα κ.α.

Οι χώρες μας όσον αφορά την Μέση Ανατολή, ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή στην διπλωματία. Η κατάσταση κλιμακώνεται. Πιστεύουμε ότι οι χώρες μας θα συνεισφέρουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία και με το δάνειο των 90 δισ. από την ΕΕ κάνουμε αποφασιστικό βήμα για πιο σταθερή Ουκρανία.

Από κοινού έχουμε ξεκινήσει ένα κίνημα που θεωρώ σημαντικό. Την προστασία των δημοκρατιών, των παιδιών μας.

Ξεκινήσαμε με πρώτη πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα social media. Ήμασταν έξι, γίναμε 14 και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε 27 και θέλω να ολοκληρωθεί αυτή τη προσπάθεια. Τον Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί το κείμενο για απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών».

Αυτές είναι οι εννιά συμφωνίες που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France

Μητσοτάκης: «Αγγίξατε τις καρδιές των Ελλήνων»

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία σφραγίζεται από την ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και την επέκταση της συνεργασίας σε ενέργεια και καινοτομία.

Υποδεχόμενος τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε στο συγκινησιακό και πολιτικό βάρος της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας το σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία» ως ένα διαχρονικό αξίωμα που υπερβαίνει τα τυπικά κείμενα των συμφωνιών.

Οι δύο ηγέτες είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε και πάλι. Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε. Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία», είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Emmanuel Macron: Σας ευχαριστω, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με τους υπουργούς και την αντιπροσωπεία μου. Θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι, αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία.

Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση. Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας. Και θέλω να σας πω ότι με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ».