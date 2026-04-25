Μητσοτάκης: «Αγγίξατε τις καρδιές των Ελλήνων» – Μακρόν: «Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας» – Ο διάλογος στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία σφραγίζεται από την ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και την επέκταση της συνεργασίας σε ενέργεια και καινοτομία.

Υποδεχόμενος τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε στο συγκινησιακό και πολιτικό βάρος της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας το σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία» ως ένα διαχρονικό αξίωμα που υπερβαίνει τα τυπικά κείμενα των συμφωνιών.

Οι δύο ηγέτες είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε και πάλι. Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε. Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία», είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

Emmanuel Macron: Σας ευχαριστω, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με τους υπουργούς και την αντιπροσωπεία μου. Θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι, αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία.

Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση. Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας. Και θέλω να σας πω ότι με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ».

Η ρήτρα αμυντικής συνδρομής και οι νέες συμφωνίες

Το επίκεντρο της επίσκεψης αποτελεί η υπογραφή της ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης, η οποία πλέον αποκτά χαρακτήρα αυτόματης πενταετούς ανανέωσης.

Κομβικό σημείο παραμένει η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας ενός εκ των μερών. Τη συμφωνία υπογράφουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών, επισφραγίζοντας την κοινή πορεία στην ασφάλεια της Μεσογείου.

Διεύρυνση της συνεργασίας: Από την Άμυνα στην Πυρηνική Ενέργεια

Πέρα από τα εξοπλιστικά, η ατζέντα περιλαμβάνει την υπογραφή μνημονίων σε κρίσιμους τομείς:

Ενέργεια: Συνεργασία για την ανάπτυξη Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (SMR), σηματοδοτώντας τη στροφή της Ελλάδας στην αναζήτηση τεχνογνωσίας για μελλοντικές ενεργειακές λύσεις.

Καινοτομία & Εκπαίδευση: Σφυρηλάτηση νέων εταιρικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών και γαλλικών φορέων

Οικονομία και Πολιτισμός

Το πρόγραμμα των δύο ηγετών ολοκληρώνεται το απόγευμα με την παρουσία τους στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Στόχος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών ροών και των επιχειρηματικών συνεργειών.

Η ημέρα θα κλείσει με πολιτιστικό πρόσημο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν θα ξεναγηθούν στην έκθεση για τις διασταυρούμενες πορείες Ελλήνων και Γάλλων αρχαιολόγων στην Ανατολή.

*(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)