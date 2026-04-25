Μητσοτάκης – Μακρόν: Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπέγραψαν για την στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας

Μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας εγκαινιάστηκε σήμερα (25.04), με την υπογραφή της «Ενισχυμένης Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική ανανέωση των δεσμών των δύο χωρών, αλλά μια βαθιά τομή που μετατρέπει τη διμερή συνεργασία σε έναν ισχυρό, πολυδιάστατο άξονα στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Αν και το αμυντικό σκέλος παραμένει στον πυρήνα της συνεργασίας, η νέα συμφωνία επεκτείνει το αποτύπωμά της σε κάθε κρίσιμο τομέα της κρατικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε ένα κοινό οδικό χάρτη που περιλαμβάνει:

Οικονομία & Τεχνολογία : Δημιουργία νέων συνεργειών με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια, τομείς που αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις.

: Δημιουργία νέων συνεργειών με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια, τομείς που αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις. Γεωπολιτική Ισχύς: Η Ελλάδα θωρακίζεται μέσω της ρητής στήριξης στο Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS (Δίκαιο της Θάλασσας), ενισχύοντας τα εθνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η Ελλάδα θωρακίζεται μέσω της ρητής στήριξης στο Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS (Δίκαιο της Θάλασσας), ενισχύοντας τα εθνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο. Πολιτική Προστασία & Περιβάλλον : Κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών.

: Κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών. Μεταναστευτικό & Σύνορα: Ισχυρή γαλλική στήριξη στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και την πάταξη των δικτύων διακινητών.

Διπλωματική αναβάθμιση στην Ε.Ε.

Η συμφωνία προβλέπει έναν στενότερο συντονισμό Αθήνας και Παρισιού εντός των Βρυξελλών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα αποκτά έναν ισχυρό σύμμαχο στη λήψη των μεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων, ισχυροποιώντας τη φωνή της στα κέντρα των εξελίξεων.

Παράλληλα, οι τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού αναβαθμίζονται, με προγράμματα που στοχεύουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών δεσμών.

Το Αμυντικό Σύμφωνο – Αυτόματη ανανέωση

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας υπέγραψαν την ανανέωση της ιστορικής αμυντικής συμφωνίας του 2021.

Η νέα σύμβαση έχει πενταετή διάρκεια, ωστόσο πλέον προβλέπεται η αυτόματη ανανέωσή της ανά πενταετία, γεγονός που προσδίδει έναν μόνιμο και αδιατάρακτο χαρακτήρα στη στρατιωτική συνεργασία των δύο κρατών, εκτός και αν υπάρξει ρητή καταγγελία από κάποιο μέρος.

Με την υπογραφή αυτή, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο πιο ασφαλής, αλλά αναδεικνύεται σε στρατηγικό εταίρο πρώτης γραμμής για τη Γαλλία, δημιουργώντας έναν σταθερό πυλώνα ασφάλειας και ανάπτυξης στην καρδιά της Μεσογείου.