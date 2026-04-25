Θεσσαλονίκη: Μέσα σε λίγες ώρες βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 793 παραβάσεις

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, μετά από ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκη, βεβαιώθηκαν 793 παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις και δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν 267 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 11 για μη χρήση κράνους, μία παράβαση για ζώνη, 2 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 18 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 4 παραβάσεις για θόρυβο, 3 παραβάσεις για κίνηση σε πεζόδρομο, 16 παραβάσεις για στάθμευση δικύκλων σε πεζοδρόμια, 10 παραβάσεις για σύνεση & προσοχή και 461 λοιπές παραβάσεις.