Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 “γαλάζιων” βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άρση της ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερψήφισε η Βουλή.

Η συζήτηση έγινε κάτω από έντονη συζήτηση στην Ολομέλεια με όλους τους βουλευτές που βρίσκονται στην δικογραφία να ζητούν από το βήμα της Βουλής την άρση ασυλίας ώστε να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, από τους 297. Απόντες ήταν εννιά.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

-Κατερίνα Παπακώστα – 287 υπέρ – κατά 1

-Κώστας Καραμανλής – 286 υπέρ – κατά 2

-Γιάννης Κεφαλογιάννης – 286 υπέρ – κατά 2

-Νότης Μηταράκης – 286 υπέρ – κατά 2

-Κώστας Τσιάρας – 285 υπέρ – κατά 2

-Κώστας Σκρέκας – 286 υπέρ – κατά 2

-Δημήτρης Βαρτζόπουλος – 286 υπέρ – κατά 2

-Μάξιμος Σενετάκης – 286 υπέρ – κατά 2

-Λάκης Βασιλειάδης – 286 υπέρ – κατά 2

-Χρήστος Μπουκώρος – 286 υπέρ – κατά 2

-Θεόφιλος Λεονταρίδης – 286 υπέρ – κατά 2

-Χαράλαμπος Αθανασίου – 285 υπέρ – κατά 2 – παρών 1

-Τάσος Χατζηβασιλείου – 286 υπέρ – κατά 2

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος.

Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.