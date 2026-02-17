Ανδρουλάκης: «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ολιγάρχες»

Απάντηση στο δίλημμα «Νέα Δημοκρατία ή χάος» που επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός, έδωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της συνέντευξής του στην Λουκία Γκάτσου στο Kontra.

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού που θα μπουν σε περιπέτεια; Ότι έχουμε τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε 26οι στους 27; Ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του για ενοίκιο σε όλη την Ευρώπη; Ότι είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη; Ότι έχει καταρρεύσει η δημόσια παιδεία; Ότι τα ολιγοπώλια εισπράττουν δισεκατομμύρια εν μέσω ακρίβειας; Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ολιγάρχες» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να φέρει την πολιτική αλλαγή, καθώς έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, αξιοπιστία και στελέχη,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην πρωτοφανή δήλωση Θεοχάρη: «Αφού πήγαν τόσο καλά τα πράγματα, πότε θα πέσει το καλώδιο; Πότε θα ολοκληρωθεί η επένδυση; Και, αντί να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και δεν άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να σχολιάζει αυτά που είπε ο κ. Θεοχάρης πριν από δύο ημέρες, που είναι πολύ σοβαρά και υπονομευτικά για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και για τις σχέσεις μας με την Κυπριακή Δημοκρατία».

Επέμεινε στην ανάγκη να εκπονηθεί ένα «Νέο Ελσίνκι» και επανέλαβε ότι «η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο συμμέτοχος στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Αυτή είναι μία διαφορετική προσέγγιση που έχουμε ως ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείς τι διαφορετικό θα έκανε στα εξοπλιστικά προγράμματα της τελευταίας εξαετίας, ήταν σαφής: «Θα κάναμε αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά με ρήτρες εσωτερικής παραγωγής. Σε αντίθεση δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, θα κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και όχι να είμαστε μόνο καταναλωτές εξοπλιστικών προγραμμάτων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών ή των Αμερικάνων».

Ερχόμενος στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Τι σημαίνει να δώσεις το 180 την πρώτη Βουλή; Σημαίνει ότι στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, μπορεί η πλειοψηφία των 151 -όποια και αν είναι- να γράψει το άρθρο όπως θέλει. Όπως έγινε στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτό διαφωνώ και ως μηχανισμό, για αυτό και προτείνω και αλλαγή και τροποποίηση του άρθρου 110 Σ., ώστε να χρειάζεται 180 στην πρώτη και 180 στη δεύτερη. Άρα, έτσι και αλλιώς ευρύτερη συναίνεση και στο ποια άρθρα θα μπουν στα υπό αναθεώρηση αλλά και πώς θα γραφτεί το άρθρο και θα τροποποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. Άρα, εμείς μπαίνουμε στο διάλογο, θα έχουμε ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν τα άρθρα, τι πρέπει να γίνει το πολιτικό χρήμα, τι πρέπει να γίνει για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τι πρέπει να γίνει με το άρθρο 16. Τώρα πολιτική δέσμευση με προτάσεις και σχέδιο και στην επόμενη Βουλή γράφουμε το άρθρο μαζί. Και δεν λέω εμείς μόνοι μας ή κάποιο άλλο κόμμα. Μαζί σε ευρύτερη συναίνεση».

Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρωθυπουργικής αναξιοπιστίας το πως χειρίστηκε την αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Θυμάστε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης τότε; Ότι αλλάζει το άρθρο για να μην πηγαίνουμε σε πρόωρες εκλογές αλλά μένει το πνεύμα του άρθρου περί ευρύτερης συναίνεσης στον ΠτΔ. Και ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που καταπάτησε το πνεύμα του άρθρου από το 1974 ως σήμερα επιλέγοντας έναν βουλευτή του για ΠτΔ. Άρα, γιατί να τον εμπιστευτούμε στην πρώτη Βουλή;» αναρωτήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση και τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί σκανδάλου ΠΑΣΟΚ, ήταν ξεκάθαρος: «Έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί επτά χρόνια, έκαναν τους νόμους, είναι υπεύθυνοι των ελέγχων. Και, επειδή ένα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, φταίει το ΠΑΣΟΚ; Φταίει η Νέα Δημοκρατία αποκλειστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι για προπαγάνδα».

Μάλιστα εξέφρασε την άποψη του για την ύπαρξη θητειών σε διάφορες δημόσιες θέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει να υπάρξουν θητείες. Αυτό θα είναι μία σοβαρή μεταρρύθμιση για να έχουμε μια ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία. Όταν μένεις πολλά χρόνια σε μια καρέκλα, δυστυχώς, γίνονται κλειστά συστήματα εξουσίας» ανέφερε.

Και κατέληξε: «Πώς θα απαντήσουμε στην κρίση αξιοπιστίας, εάν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για διαφάνεια; Αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για μια ειλικρινή προσέγγιση, για ένα λόγο αλήθειας; Όταν ακούω κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα παλαιότερα να μιλούν για πολιτική ηθική αλλά επιτρέπουν στον περίγυρό τους να ξεσπούν σκάνδαλα και κάνουν τους τροχονόμους, για ποια πολιτική ηθική μιλάμε; Προσωπικά έχω μία αρχή: όταν υπάρχει ένα ζήτημα -γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί, ερευνάται-, αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν είμαι δικαστήριο να τον καταδικάσω. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος ερωτηθείς για το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, επισήμανε: «Αν τα είχε καταφέρει καλύτερα ο κ. Τσίπρας, δεν θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία 40% και εκείνος 17%. Τέτοια ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Έχει δικαίωμα να επιστρέψει, θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς λέμε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και σε όλο το δημοκρατικό κόσμο, ελάτε μαζί μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί ο στόχος είναι η ήττα της σημερινής πολιτικής. Καλύτερη ζωή, λιγότερες ανισότητες, περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά, περισσότερη προστασία της μεσαίας τάξης και των αδύναμων σημαίνει μια άλλη πολιτική. Η σημερινή πολιτική του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας θα είναι -για τρίτη θητεία- καταστροφή».