Θεοδωρικάκος: “Αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν σχέση με όσα θα δείτε στις εκλογές”

«Πρόωρες εκλογές εν μέσω πολέμου δεν γίνονται» ξεκαθάρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο αίτημα που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στο Αction 24 το βράδυ της Τρίτης 21/4, o υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη γειτονιά μας απαιτεί εγρήγορση, γρήγορες αποφάσεις και υπενθύμισε επίσης ότι μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουμε κλείσει έργα δισεκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης. «Αυτά τα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διενέργεια εκλογών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε επίσης και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τόνισε ότι «αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν σχέση με όσα θα δείτε στις εκλογές».

«Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα τεθούν με ευθύ τρόπο τα διλήμματα και ιδιαίτερα το ποιος είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στο 2030» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και εκτίμησε ότι η πολιτική της ΝΔ θα επιδοκιμαστεί από τους πολίτες.

«Η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και πιστεύω ότι δεν θα μπουν στο Κοινοβούλιο πάνω από έξι κόμματα» είπε επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης.