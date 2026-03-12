Ανδρουλάκης: «Μήπως στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων;»

Τα ιδιαίτερα προβληματικά σημεία, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, των συμβάσεων με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή.

Άν και δήλωσε ότι επί της αρχής η Αξιωματική Αντιπολίτευση θα ψηφίσει τη κύρωση, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα καταψηφίσει το άρθρο 30, για το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κι υποστήριξε ότι το ζήτημα αυτό για τις δύο συμβάσεις νότια της Κρήτης δεν είναι μια λεπτομέρεια.

«Έως σήμερα, και οι δώδεκα συμβάσεις που έχουν κυρωθεί βασίζονται στην πρότυπη σύμβαση, το γνωστό model agreement. Σε όλες αυτές τις συμβάσεις, τα άρθρα της πρότυπης σύμβασης ενσωματώνονται κατά γράμμα. Δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις»,πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέφερε ότι για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, εμφανίζεται μια καινούρια ρήτρα, καθώς προστίθεται η παράγραφος 3 στο άρθρο 30.

« Εισάγεται μια ρήτρα που στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ — ένας νόμος που είχε θωρακίσει νομικά τη χώρα απέναντι σε παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων απαιτήσεων είναι το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει ευθέως το δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συμπλήρωσε δε πώς «η παράγραφος 3 δεν αναφέρεται μόνο στα νότια όρια — όπου πράγματι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία οριοθέτησης της Ελλάδας με τη Λιβύη. Αναφέρεται και στα πλευρικά-ανατολικά όρια. Ακριβώς εκεί όπου ήδη υπάρχει συμφωνία. Η τμηματική οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η διάταξη προβλέπει ότι τα όρια αυτά μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας με γειτονικά κράτη — στον πληθυντικό αριθμό.

Ποια γειτονικά κράτη;Η εκκρεμότητα υπάρχει μόνο με ένα κράτος: τη Λιβύη».

Χαρακτήρισε πολύ προβληματική τη διατύπωση καθώς, όπως είπε, «αποπνέεται μια λογική που δεν υποδηλώνει ενίσχυση της ελληνικής θέσης. Ανακύπτει όμως και ένας ακόμη σοβαρός προβληματισμός. Έως τις 10 Δεκεμβρίου -μόλις δώδεκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου- η συγκεκριμένη ρήτρα δεν υπήρχε. Παρότι είχατε άνεση χρόνου να επεξεργαστείτε τις συμβάσεις, εμφανίζετε μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής.

Ζήτησε εξηγήσεις «άν ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αυτή η προσθήκη ή αποτέλεσε απαίτηση της συμβαλλόμενης εταιρείας ή κάποιου άλλου συνομιλητή σας; Ποια είναι η σκοπιμότητα πίσω από την πρόβλεψη για αλλαγή των πλευρικών ορίων; Σκεφτήκατε μήπως ότι στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων; Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ .

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως ο θεμέλιος λίθος μπήκε με το νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2011 κι ακολούθησε ο διεθνής διαγωνισμός του 2014 και πρόσθεσε ότι η ΝΔ έχασε πολύτιμο χρόνο από το 2019.

Επισήμανε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αφορούσε μόνο την έρευνα και τις επενδύσεις, αλλά και το πώς ο εθνικός πλούτος επιστρέφει στην κοινωνία θυμίζοντας την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ,με την οποία κατατέθηκε πρόταση νόμου που προέβλεπε ότι τουλάχιστον το 70% των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες θα κατευθύνεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών και στο ασφαλιστικό σύστημα.

Έντονα επέκρινε ο Νίκος Ανδρουλάκης όσα δήλωσε στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, όταν πρίν λίγα χρόνια δήλωνε ότι το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα

Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την παραδοχή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι εστάλη ένα έγγραφο του κ. Βάρρα προς τον κ. Βορίδη το 2020, με το οποίο τον ενημέρωνε για την τεράστια αύξηση του εθνικού αποθέματος βοσκοτόπων κατηγορώντας τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη για ψευδορκία.«Ο κ. Βορίδης ψευδόρκησε για να καλύψει τον εαυτό του και εσείς η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας τον αμνήστευσε με ένα πόρισμα μνημείο υποκρισίας. Σας επαναλαμβάνω από αυτό εδώ το βήμα, ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει όσο κι αν προσπαθείτε να την κουκουλώσετε. Και όπως σας θα έπρεπε να έχετε συνηθίσει θα κάνουμε όλες τις ενέργειες με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να λάμψει η αλήθεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ .