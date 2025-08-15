Ανδρουλάκης: “Η Κοίμηση της Θεοτόκου, καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία”

Μήνυμα για τις φωτιές που μαίνονταν στη χώρα τα προηγούμενα 24ωρα έστειλε με τη δήλωσή του για τον Δεκαπενταύγουστο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, «σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία».

«Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική» ανέφερε στο μήνυμά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Στεκόμαστε δίπλα σε όσους επλήγησαν, στους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες» σημείωσε.

Τόνισε, δε, πως «δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας. Έχουμε χρέος να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια, που αξίζει σε όλους μας».

«Να δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις προκλήσεις»

Στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας, απηύθυνε κάλεσμα να «να δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Μια πατρίδα που προοδεύει, στηρίζει τους αδύναμους, ανοίγει ορίζοντες προοπτικής για τους νέους. Μια δίκαιη κοινωνία και μία πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας» κατέληξε.