Ανδρουλάκης για διαδηλώσεις στο Ιράν: Ενώνουμε τη φωνή μας για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωση του αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης. Ενώνουμε τη φωνή μας με το αίτημά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σκληρή καταστολή, τις δολοφονίες, τις συνοπτικές εκτελέσεις, τη λογοκρισία, τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων ελευθεριών από ένα καθεστώς που έχει καταδικάσει τον λαό του Ιράν σε στερήσεις, φτώχεια και καταπίεση.

Απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή, αλλά να αναλάβει στέρεες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς ένα δημοκρατικό και ελεύθερο Ιράν. Η χώρα μας είναι Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου. Η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει σε ακόμη πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις για την αποδυνάμωση του καθεστώτος που δολοφονεί τους πολίτες του.

Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική. Για την ενίσχυση των ελεύθερων πολιτών και την πραγματική εμβάθυνση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων ελευθεριών στο Ιράν».