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ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 34χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

Στην περιφερειακή οδό Δράμας - Προσοτσάνης

Δράμα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 34χρονος οδηγός του αυτοκινήτου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από ΙΧ αυτοκίνητο ένας 34χρονος μετά από τη σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας – Προσοτσάνης.

         Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα το πρωί ενώ κινητοποιήθηκαν δέκα Πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας. Οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

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