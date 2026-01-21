Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Αναστάτωση στη Βουλή από το 112 – Η αντίδραση του Βασίλη Κόκκαλη από το βήμα (βίντεο)

Το μήνυμα "τάραξε" την Ολομέλεια

Αναστάτωση στη Βουλή από το 112 – Η αντίδραση του Βασίλη Κόκκαλη από το βήμα (βίντεο)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αναταραχή προκάλεσε στη Βουλή το μήνυμα από τo 112 που στάλθηκε στην Αττική σήμερα το πρωί λόγω της κακοκαιρίας, την ώρα της συνεδρίασης για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα, στις 10 το πρωί κι ενώ στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης το 112 άρχισε να χτυπάει στα κινητά των βουλευτών που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Προκλήθηκε αναστάτωση με βουλευτές να φωνάζουν στον Βασίλη Κόκκαλη: «Ανέβηκες επάνω και χτύπησε το 112». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γέλασε και απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα σχολίασε: «Για εσάς είναι το 112. Ήρθε η ώρα να φύγετε».

