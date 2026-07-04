Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”
Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου σε αγροτοδασική περιοχή στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης.
Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026
Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
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