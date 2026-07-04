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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:27

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου σε αγροτοδασική περιοχή στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

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