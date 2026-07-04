Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου σε αγροτοδασική περιοχή στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.