Αλέξης Τσίπρας: Την Δευτέρα στη Νίκαια η πρώτη εκδήλωση της ΕΛΑΣ

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19:30 το απόγευμα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Τώρα Μιλάμε».

Η εκδήλωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εντάσσεται σε μια νέα μορφή πολιτικού διαλόγου, αντίστοιχη με τις δράσεις «Unmute» που είχαν προηγηθεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και όχι μόνο στις τοποθετήσεις των πολιτικών.

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Κεντρικός άξονας της βραδιάς θα είναι ο λόγος των ίδιων των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τον λόγο και να αναφερθούν στα ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και στις αλλαγές που θεωρούν αναγκαίες στην καθημερινότητά τους.

Όπως επισημαίνεται, το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε» επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας προτεραιότητα στη δημόσια συζήτηση και στη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του διαλόγου.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι οι πολίτες να ακουστούν ενεργά και να συμβάλουν με τις απόψεις και τις εμπειρίες τους στην ανάδειξη των προβλημάτων και των πιθανών λύσεων.

Στην εκδήλωση της Νίκαιας θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα ακούσει τις τοποθετήσεις των πολιτών και θα συζητήσει μαζί τους στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας.