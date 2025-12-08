Αλέξης Τσίπρας: Μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» ξεκινά τις περιοδείες (Βίντεο)

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει τις επόμενες κινήσεις του.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει τις περιοδείες του προς πολλές πόλεις της χώρας θέλοντας να βρεθεί δίπλα στον κόσμο.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 o Τσίπρας θέλει να δημιουργήσει πυρήνες στην κοινωνία προκειμένου να είναι εύλογο όταν θα επιλέξει να ανακοινώσει το νέο κόμμα που φαίνεται πως θα δημιουργήσει.