Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το απόγευμα της Τρίτης 16/12 το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την περιοδεία του προκειμένου να συσπειρώσει όσους μπορεί ενόψει και του κόμματος που αναμένεται να ανακοινώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Δικές μας και της πατρίδας. Είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια».

Θα αναφερθεί στις αντιδράσεις που προκάλεσε η έκδοση του βιβλίου υποστηρίζοντας: «Δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει».