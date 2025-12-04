Αλαβάνος: Το μόνο που έχει να κάνει ο Τσίπρας, είναι να γονατίσει και να πει συγγνώμη

Θέση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα πήρε ο Αλέκος Αλαβάνος το βράδυ της Πέμπτης 4/12.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Στο Δια Ταύτα» και στον Γιώργο Σιαδήμα στο ΕΡΤ News ο Αλέκος Αλαβάνος είπε ότι θα έπρεπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό «διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα».

«Δεν με ενδιαφέρει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό, όπου τραβάνε τον ελληνικό λαό σε διαταγές που μας δώσανε τα αφεντικά. Δεν νομίζω ότι δείχνει μια πολιτική που είναι διαφορετική από τις πολιτικές των άλλων κομμάτων. Η Ελλάδα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, όπου σχεδόν έχει διαμορφωθεί μια ομοιογένεια των κομμάτων που έρχονται από τη Δεξιά. Δεν μιλάω για άκρα δεξιά, ας το πούμε. Και φτάνουμε με τις ομάδες εκείνες που αυτοονομάζονται αριστεροί αλλά δεν είναι αριστεροί» είπε στη συνέχεια ο Αλέκος Αλαβάνος.