Ακρίτα για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Πέθανε στην πιο δημιουργική ηλικία

Το μήνυμα της προς την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά

Ακρίτα για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Πέθανε στην πιο δημιουργική ηλικία
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα έστειλε τα συλλυπητήρια της στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του.

«Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Λογικά θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε» ανέφερε η Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της για να προσθέσει:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους».

