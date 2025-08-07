Ακρίτα για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Πέθανε στην πιο δημιουργική ηλικία

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα έστειλε τα συλλυπητήρια της στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του.

«Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Λογικά θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε» ανέφερε η Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της για να προσθέσει:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους».