Ακρίτα για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: Πέθανε στην πιο δημιουργική ηλικία
Το μήνυμα της προς την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα έστειλε τα συλλυπητήρια της στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του.
«Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Λογικά θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε» ανέφερε η Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της για να προσθέσει:
«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους».
