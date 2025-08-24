Αίτημα Ανδρουλάκη για ειδική συνεδρίαση της Βουλής σχετικά με την Παλαιστίνη

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποβάλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με αίτημα τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Στόχος της συνεδρίασης είναι η επιβεβαίωση και επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος του 2015, που αφορά την προώθηση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα, καθώς και η ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής πρωτοβουλίας για την άμεση έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Το συγκεκριμένο ψήφισμα είχε εγκριθεί από τη Βουλή στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είχε ήδη προαναγγείλει την πρωτοβουλία αυτή στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν από τη θερινή διακοπή, στις 31 Ιουλίου. Όπως δήλωσε: «Μόλις ανοίξει η Βουλή, πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα και με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα εξασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτή τη δύσκολη περιοχή».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι αυτή αποτελεί τη μοναδική διέξοδο ώστε «η χώρα να ξεφύγει από το κλίμα απαξίωσης, στο οποίο την οδήγησε η στάση του πρωθυπουργού».