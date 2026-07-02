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Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
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Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας στην Θεσσαλονίκη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Συγκεκριμένα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευής θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις εξής περιοχές:

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Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

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