ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το Γ.Ν. Νικαίας ξεκαθαρίζει ότι το δελτίο Τύπου για τον Πάνο Ρούτσι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς

«Και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι»

Άδωνις Γεωργιάδης: Το Γ.Ν. Νικαίας ξεκαθαρίζει ότι το δελτίο Τύπου για τον Πάνο Ρούτσι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Θέση για τα δημοσιεύματα που ήθελαν το Γ.Ν Νικαίας να δίνει στη δημοσιότητα δελτίο Τύπου για τον Πάνο Ρούτσι δίχως συνεννόηση με τους ιατρούς του νοσοκομείου πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου. Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι» αναφέρει σε ανάρτησή του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

