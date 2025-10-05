Άδωνις Γεωργιάδης: Το Γ.Ν. Νικαίας ξεκαθαρίζει ότι το δελτίο Τύπου για τον Πάνο Ρούτσι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς

Θέση για τα δημοσιεύματα που ήθελαν το Γ.Ν Νικαίας να δίνει στη δημοσιότητα δελτίο Τύπου για τον Πάνο Ρούτσι δίχως συνεννόηση με τους ιατρούς του νοσοκομείου πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου. Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι» αναφέρει σε ανάρτησή του.

