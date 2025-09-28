Άδωνις Γεωργιάδης: Πυρά κατά της Γιάμαλη για “προπαγάνδα” – “Λέγε λέγε λέγε… κάτι θα μείνει στο τέλος”

Με ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε την δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη για “προπαγάνδα που έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα”.

Αφορμή στάθηκε όπως αναφέρει στην ανάρτηση η “«πρόθεση χρηματοδότησης» με 3.100.000€ αγοράς συσκευών «έξυπνων γαντιών», που επιτρέπουν την ομιλία σε ανθρώπους είτε με προβλήματα ακοής ή που έχουν χάσει την ομιλία τους λόγω ασθενειών.”

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Η προπαγάνδα του @MegaTvOfficial και της @AGiamali έχει πλέον φθάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Ενημερώνομαι σήμερα από τους συνεργάτες μου ότι θέλουν κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου για να τους απαντήσει για την απόφαση μας για την «πρόθεση χρηματοδότησης» με 3.100.000€ αγοράς συσκευών «έξυπνων γαντιών», που επιτρέπουν την ομιλία σε ανθρώπους είτε με προβλήματα ακοής ή που έχουν χάσει την ομιλία τους λόγω ασθενειών. Το ερώτημα προήλθε λόγω της διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας Κωφών που διαφωνεί με αυτή την τεχνολογία και προτιμά μία άλλη. Τους απαντώ ότι θέλω να βγω ο ίδιος και με ενημερώνουν ότι θα με βγάλουν στις 16:45. Ένα λεπτό πριν και ενώ τους είχα στείλει όλα τα στοιχεία, ότι δηλ είχε προηγηθεί η απόφαση μίας διεπιστημονικής επιτροπής με καθηγητές ειδικούς και ιατρούς που πρότειναν αυτή την τεχνολογία και ότι μία σειρά σύλλογοι ασθενών εγγράφως μας την έχουν ζητήσει.

Ότι επίσης συνεργάστηκα και με την Ομοσπονδία Κωφών για να ικανοποιήσουμε και το δικό τους αίτημα. Τότε με ενημέρωσαν ότι δεν θέλουν να με βγάλουν στον αέρα. Στην συνέχεια παρουσίασαν το θέμα ψευδώς ότι: α) ήδη ξοδέψαμε 3.100.00€, ενώ ακόμη καμμία δαπάνη δεν έχει γίνει, ούτε καν διαγωνισμός και β) ότι το κάναμε κρυφά χωρίς καμμία διαδικασία, ενώ η αλήθεια είναι ότι εγώ δέχθηκα την ομόφωνη πρόταση της επιτροπής των ειδικών, μαζί με τους εξής συλλόγους:

1)Πανελλήνιος σύλλογος παραπληγικών

2) Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

3) Άτλας.

Σαν να μην έφτανε όλο αυτό παρουσίασαν έναν δήθεν περιστατικό ογκολογικού ασθενούς, ο οποίος δεν έβρισκε υποτίθεται σεντόνια στο ΓΟΝΚ (Άγιοι Ανάργυροι), χωρίς όμως να δώσουν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο (ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία καταγγελίας κλπ) ώστε να εξακριβώσουμε τα πραγματικά περιστατικά. Η διοίκηση σημειώνω ότι διαψεύδει, καθώς το Νοσοκομείο έχει αγοράσει και μάλιστα πρόσφατα, σεντόνια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αλλά η λάσπη έμεινε… ….λέγε λέγε λέγε κάτι θα μείνει στο τέλος… Η προπαγάνδα του @MegaTvOfficial και της @AGiamali έχει πλέον φθάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

September 28, 2025

Υγ. Σας παραθέτω σε φωτό κάτω το ομόφωνο πόρισμα της επιτροπής που εξέτασε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Και αυτό το παρουσίασαν «χωρίς καμμία διαβούλευση ξόδεψαν 3.100.000€»…και φανταστείτε δεν έχουμε ακόμη ξοδέψει ούτε 1€…πόσες ψευτιές πια σε ένα «ρεπορτάζ»;