Αναστασία Γιάμαλη: «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο» (Βίντεο)

Η Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκε την Πέμπτη (18/09) καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις καλοκαιρινές τις διακοπές, λίγο πριν επιστρέψει στους δέκτες μας η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη είπε ότι «δεν μπορώ να μη διαβάζω τον Τύπο και να μην βλέπω ειδήσεις. Προσπαθώ να αποσυνδέομαι στις διακοπές. Μακριά από μένα τα περί αντικειμενικότητας. Ο κάθε άνθρωπος που είναι επαγγελματίας της ενημέρωσης έχει την άποψή του και νομίζω ότι τα περί αντικειμενικότητας προσπαθούν να τα επιβάλλουν άνθρωποι που θέλουν τη διαιώνιση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων».

«Στο σπίτι που μεγάλωσα η σιωπή δεν ήταν επιλογή. Μεγάλωσα με μία οικογένεια που μου έλεγαν ‘θα λες τη γνώμη σου”. Δεν υπηρετώ πολιτικό ή κομματικό χώρο, έχω ιδεολογία. Ιδεολογία είναι πολλά πράγματα, από που θα ψωνίσω τα ρούχα μου, γιατί θα επιλέξω να το βάλω. Ιδεολογία είναι από που θα ψωνίσω τη μαναβική μου. Θεωρώ ότι είναι εξόχως προβληματικό και κυρίως απαιτεί από τις γυναίκες να πληρούν ένα στερεότυπο εμφάνισης. Εγώ λέω να αφήσουμε την κάθε μία από εμάς να είναι όπως της αρέσει και όπως νιώθει άνετα. Τα στερεότυπα αυτά τα αναπαράγουν άνθρωποι που έχουν μείνει στη δεκαετία του ’70», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Προς το τέλος η Αναστασία Γιάμαλη αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στον σύντροφο της: «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο και δεν θα το ήθελα κιόλας. Δεν θέλω να του μεταδώσω το βάρος της δημοσιότητας» ανέφερε.

«Θα έρθει μαζί μου σε μία εκδήλωση όπου μπορεί να μιλάω και θα φροντίσει να είναι κοντά μου, όταν είμαι πολύ κουρασμένη. Έχω μία μανία με την τάξη γιατί είμαι Παρθένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μία σχέση όπου ο καλός μου θα μου πει: “δεν σε έχω για να πλένεις πιάτα. Άσ’ το, θα το κάνω εγώ”. Για εμένα αυτό είναι πολύ ωραίο. Μοιραζόμαστε την όποια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, έχω υπερβεί ήδη τα εσκαμμένα για το πόσο μιλάω γι’ αυτόν. {…} Αν διαφωνούσαμε στα πολιτικά, δε θα τα βρίσκαμε σε όλα τα άλλα. Ένας συντηρητικός άνθρωπος θεωρεί ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι για να κρατιούνται» συμπλήρωσε επίσης για το πώς τη φροντίζει ο αγαπημένος της.

Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» επιστρέφει στον αέρα του Mega το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 15.40.