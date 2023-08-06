Αχτσιόγλου: «Να δουλέψουμε για μια κοινωνία υψηλών προσδοκιών»

H υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στάθηκε στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος και το μέλλον του.

«Είμαι παιδί της Αριστεράς και άνθρωπος της ευθύνης», «είμαι διατεθειμένη να αναλάβω την ευθύνη για να οδηγήσω τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στην επόμενη ημέρα. Το αισθάνομαι καθήκον μου», δηλώνει η υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «Realnews».

Για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τους πολίτες αναφέρει ότι «εκατομμύρια πολίτες, ανεξαρτήτως της επιλογής που έκαναν στις κάλπες, κοιτούν προς τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και αναζητούν μια διαφορετική προοπτική από τον στενό ορίζοντα της διακυβέρνησης της Ν.Δ.». Εκφράζει τη βαθιά πεποίθησή της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική. Υπογραμμίζει πως «αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να ασκήσουμε αξιόπιστη και δημιουργική αντιπολίτευση, να εκπέμπουμε σαφές στίγμα, να επιδεικνύουμε τη δέουσα σοβαρότητα, να πείσουμε ότι μπορεί, απολύτως ρεαλιστικά, να υπάρξει μια διαφορετική πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών». «Να δουλέψουμε», τονίζει, «για την κοινωνία των υψηλών προσδοκιών, έναντι της κοινωνίας των χαμηλών προσδοκιών στην οποία έχει επενδύσει ο κ. Μητσοτάκης».

Η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρει ότι και στις πρόσφατες επαφές της με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος επιβεβαίωσε πως και οι ίδιοι έχουν την ίδια αγωνία με εκείνη. «Δεν τους απασχολεί ένας εσωτερικός πόλεμος για έννοιες που περιφέρονται στον δημόσιο διάλογο ως “αδειανά πουκάμισα”. Τους απασχολεί αν επιτέλους ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα συγκροτήσουμε μια ενιαία πολιτική ταυτότητα και θα πείσουμε την κοινωνία να μας εμπιστευτεί ξανά για τη διακυβέρνηση της χώρας». «Και αν μπορώ να δεσμευτώ σε κάτι, εφόσον εκλεγώ, είναι ότι θα είμαι προσηλωμένη σε αυτό το σχέδιο», σημειώνει. Προσθέτει πως «τα ρεύματα ιδεών είναι χρήσιμο να υπάρχουν, αρκεί η πολυφωνία να είναι γόνιμη και μην εκπέμπει εικόνα ασυνεννοησίας ή αναξιοπιστίας».

«Αντιπαθώ την εικόνα του μονολιθικού κόμματος, αλλά δεν πρέπει να γίνουμε λέσχη συζητήσεων. Ούτε φυσικά είναι αποδεκτό οι τάσεις να λειτουργούν ως μηχανισμοί νομής κάθε λογής εξουσίας εντός του κόμματος», σχολιάζει.

«’Αρα, ναι στα συγκροτημένα ρεύματα ιδεών, ναι στον εσωκομματικό διάλογο, αλλά άπαξ και λαμβάνεται μια απόφαση, αυτή θα μας δεσμεύει και θα ισχύει για όλους. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων θα προφυλάξει τη συλλογική μας υπόθεση», υπογραμμίζει.

Η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρει ότι εισηγείται «ένα κόμμα των δομών, στο οποίο θα έπεται η επιλογή των προσώπων» και προσθέτει ότι στη βάση αυτού θα επιδιώξει «τη διαμόρφωση μιας νέας οργάνωσης που θα προάγει τη συλλογική ευφυΐα και θα αξιοποιεί την επιστημονική γνώση, όπου κανένας δεν θα αισθάνεται περιττός και συγχρόνως οι κανόνες θα ισχύουν για όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται στην ιεραρχία».

