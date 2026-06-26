Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες – Τι αλλάζει στα δημοτικά τέλη

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που μεταξύ άλλων, βάζει τέλος στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε το κυβερνών κόμμα της ΝΔ και «κατά» τα κόμματα της αντιπολίτευσης

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Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, «θα φτιαχτεί ένα ειδικό ‘μίνι σάιτ’ μέσα στο υπουργείο Εσωτερικών, που θα έχει την ‘ανά πάσα στιγμή’ επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους ‘οδικούς χάρτες’, για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν».

Σημείωσε επίσης, πως αφού δημιουργήσαμε τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, και αφού έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας διάλογος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται με τους αναγκαίους πόρους, τις υποδομές, και το ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, και σχολιάζοντας την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την «πιλοτική απόδοση» του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας που θα λάμβαναν από τον ΕΝΦΙΑ μικρότερα ποσά από τους ΚΑΠ που λαμβάνουν τώρα.

Αλλαγές και στα δημοτικά τέλη

Σημαντικές αλλαγές έρχονται ακόμη και στον τρόπο πληρωμής των δημοτικών τελών, όπως ανακοίνωσε ο ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος στην Βουλή.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου τα δημοτικά τέλη δεν θα πληρώνονται πλέον μέσω των λογαριασμών ρεύματος και δεν θα συνδέονται με τους παρόχους ενέργειας. Στη θέση του σημερινού τρόπου πληρωμής, οι πολίτες θα λαμβάνουν κάθε Ιανουάριο έναν ετήσιο λογαριασμό, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που υποχρεούνται να πληρώσουν.

Η εξόφληση θα μπορεί να γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ όσοι επιλέγουν να πληρώνουν όλο το ποσό εφάπαξ θα έχουν έκπτωση.