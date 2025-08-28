Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Ο Κακλαμάνης άφησε λουλούδια στο έδρανό του

Βαρύ ήταν το κλίμα σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, στην επανεκκίνηση του νομοθετικού έργου μετά τις θερινές διακοπές των εργασιών.

Προτού αρχίσει η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα», η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης άφησε στο έδρανο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που πέθανε προ ημερών από ανακοπή σε ηλικία 59 ετών, ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Στη συνέχεια, στην αίθουσα της Ολομέλειας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι «ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό. Τιμώντας την μνήμη του, παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή».

Ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης από την δική του πλευρά μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο».

Η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα αναφέρθηκε στην απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου λέγοντας ότι «ο ξαφνικός χαμός του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο σε όλους εμάς, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του. Ο Απόστολος υπηρέτησε τη Βουλή, την παράταξή μας και τον τόπο με σεμνότητα και αφοσίωση. Υπήρξε άνθρωπος της ευθύνης και της προσφοράς. Με την πραότητά του και την αίσθηση καθήκοντος στήριξε συναδέλφους, υπηρέτησε τον θεσμό και τίμησε τον ρόλο που του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες της Ημαθίας. Στην οικογένειά του, στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης μετέφερε εκ μέρους της ΚΟ του ομάδας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στην ΚΟ της ΝΔ λέγοντας ότι «ήταν πάντοτε ένας συνάδελφος αξιοπρεπής, πολύ συναδελφικός, πολύ ζεστός με τους νεότερους συναδέλφους του και είμαι σίγουρος ότι θα λείψει η παρουσία του από αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή την Κοινοβουλευτική Περίοδο».

Αναφορές στον Απόστολο Βεσυρόπουλο έκαναν και οι υπόλοιποι αγορητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης εκ μέρους των κοινοβουλευτικών τους ομάδων κατά την έναρξη των τοποθετήσεών τους επί του νομοσχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος την περασμένη Πέμπτη 21/8 βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή

Αμέσως μετά την τήρηση του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας της ΝΔ Στεργιανής (Στέλλας) Αραμπατζή που κατέλαβε την κενή θέση του εκλιπόντος.

Η κ. Στεργιανή Αραμπατζή είναι υποψήφια δρ. ιατρός-βιοπαθολόγος. Γεννήθηκε και διαμένει στη Νάουσα όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης ιατρός – μικροβιολογόλογος. Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και πληθώρα δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. Μιλάει άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Από το 2014 μετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Νάουσας, ενώ διετέλεσε και αντιδήμαρχος.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Θ. Παφίλη.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης από την έδρα, ευχήθηκε εκ μέρος του Σώματος περαστικά στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη που όπως είπε «πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι ο αγαπητός Θανάσης γρήγορα κοντά μας».