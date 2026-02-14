Θρήνος για την Ελενα Άκριτα: «Αντίο Αρουλη…»

Δύσκολες ώρες περνά η Έλενα Ακρίτα, καθώς έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος της σκύλος, ο οποίος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς της. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Αντίο Αρούλη, αντίο αγάπη μου”, έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο της φίλο. Η ανάρτηση αποτελούνταν από μία σειρά φωτογραφιών τόσο της ίδιας όσο και μελών της οικογένειάς της με τον σκύλο της, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες like και συλλυπητήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, με ανάρτηση της στα social media αποχαιρέτησε την μητέρα της, η οποία πέθανε την Τρίτη 23/12.

«Καλή αντάμωση μανούλα», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και αποκτήσανε μια κόρη, τη δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Έλενα Ακρίτα.