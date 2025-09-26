Κώστας Μπακογιάννης: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Παύλο Μπακογιάννη – “Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ”

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο γιός του Παύλου Μπακογιάννη, Κώστας σχολίασε την συμπλήρωση 36χρονων από την δολοφονία του πατέρα του.

Ο Παύλος Μπακογιάννης έπεσε νεκρός μετά από πυρά που δέχθηκε από μέλη της “17 Νοέμβρη” στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγάζονταν το γραφείο του.

Ο γιος του, Κώστας Μπακογιάννης ανέβασε μία τρυφερή φωτογραφία τους από όταν ο ίδιος ήταν μικρός. Στο στιγμιότυπο φαίνονται αγκαλιά να κολυμπούν.

«Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ και να τον καλημερίζω. Γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποί μας δεν φεύγουν ποτέ», έγραψε στην ανάρτηση ο πρώην δήμαρχος Αθηνών. Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ και να τον καλημερίζω. Γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποί μας δεν φεύγουν ποτέ. pic.twitter.com/1cxPKrvEPZ September 26, 2025

Μηνύματα για την συμπλήρωση 36 ετών από την δολοφονία έστειλαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη τιμώντας την μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη.