Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη – “Για μας είναι πάντα εδώ”
Συμπληρώθηκαν 36 χρόνια από τη δολοφονία του από τη 17Ν
Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα Παρασκευή 26/9 από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη “17 Νοέμβρη”.
Η σύζυγός του Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή τη “μαύρη” επέτειο έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebοok και έγραψε “για μας είναι πάντα εδώ” και τη συνόδευσε μια μία φωτογραφία του.
Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:
“Για μας είναι πάντα εδώ!
Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!”.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις