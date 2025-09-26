Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη – “Για μας είναι πάντα εδώ”

Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα Παρασκευή 26/9 από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη “17 Νοέμβρη”.

Η σύζυγός του Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή τη “μαύρη” επέτειο έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebοok και έγραψε “για μας είναι πάντα εδώ” και τη συνόδευσε μια μία φωτογραφία του.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:

“Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού!”.