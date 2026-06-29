Συναγερμός στο Μονακό: Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία – Τρεις τραυματίες (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μονακό όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία τη Δευτέρα 29/6.

Συγκεκριμένα, τρία άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων τα δυο σοβαρά, με την έκρηξη να χαρακτηρίζεται «κακόβουλη ενέργεια» από τις Αρχές.

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Η ισχυρή έκρηξη συνέβη σε κτίριο κατοικιών στην οδό Αιδεσιμότατου Πατέρα Λουί Φρόλα, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.