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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Μονακό: Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία – Τρεις τραυματίες (Βίντεο)

Καρέ καρέ το σκηνικό

Συναγερμός στο Μονακό: Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία – Τρεις τραυματίες (Βίντεο)
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μονακό όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία τη Δευτέρα 29/6.

Συγκεκριμένα, τρία άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων τα δυο σοβαρά, με την έκρηξη να χαρακτηρίζεται «κακόβουλη ενέργεια» από τις Αρχές.

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Η ισχυρή έκρηξη συνέβη σε κτίριο κατοικιών στην οδό Αιδεσιμότατου Πατέρα Λουί Φρόλα, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

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