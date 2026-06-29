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ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών η Κέικο Φουχιμόρι

Συγκέντρωσε το 50,13%

Περού: Νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών η Κέικο Φουχιμόρι
EFE
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Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) – έλαβε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.

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