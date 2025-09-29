Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Νίκος Παππάς: Δέχθηκε φραστική επίθεση στο Κολωνάκι – Μήνυση από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Φραστική επίθεση δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27.09), στο Κολωνάκι, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν όταν ένας 34χρονος υπήκοος Πολωνίας και μια 35χρονη Ελληνίδα φέρονται να εξύβρισαν τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνοντάς του φραστική επίθεση.

Το περιστατικό οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας, με αποτέλεσμα και οι τρεις εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος. Εκεί, ο ευρωβουλευτής υπέβαλε μήνυση κατά του 34χρονου για εξύβριση και απειλή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρξε κάποιος προηγούμενος διαπληκτισμός ή αν η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα.

