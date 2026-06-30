Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο τις προτεραιότητες του β’ εξαμήνου του έτους

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 30/6 στις 11:00 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα στείλει το μήνυμα ότι η δουλειά συνεχίζεται ανά υπουργείο με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ο εκλογικός σχεδιασμός παραμένει για την Άνοιξη του 2027.

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Σε αυτό το πλαίσιο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος εκτός από τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες του δεύτερου μισού του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα 29/6 πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με εκπροσώπους των βιομηχανιών και των σούπερ μάρκετ για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ακρίβειας.

Σε αυτή αποφασίστηκε η διατήρηση της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η νέα μείωση τιμών από Σεπτέμβριο και το τέλος του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από αύριο Τετάρτη 1/7.

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: