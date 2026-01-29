Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: «Το… boys club ΝΔ – συμπαθούντων και η απάντησή μου» (Βίντεο)

«Εδώ είναι βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας», είναι ένα από τα σχόλια που είχε δεχθεί

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με βίντεο στα social media απάντησε στα σεξιστικά σχόλια που έχει δεχθεί ανά καιρούς από βουλευτές της ΝΔ, στη Βουλή. Μάλιστα κάτω από το βίντεο η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε «Το… boys club ΝΔ-συμπαθούντων και η απάντησή μου!».

Μερικά από τα σχόλια που δέχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν: «Μην τσιρίζετε», «μην γκαρίζετε», «άσε μας κουκλίτσα μου» και «Εδώ είναι βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Δείτε το βίντεο

@zoekonstant Το…boys club ΝΔ-συμπαθούντων και η απάντησή μου!😏 #τιλεςκυραμου #κάνεκανεναπαιδι #womenpower #όχι_στον_σεξισμό #όχι_στον_μισογυνισμό @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant
