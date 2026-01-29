Κωνσταντοπούλου: «Το… boys club ΝΔ – συμπαθούντων και η απάντησή μου» (Βίντεο)

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με βίντεο στα social media απάντησε στα σεξιστικά σχόλια που έχει δεχθεί ανά καιρούς από βουλευτές της ΝΔ, στη Βουλή. Μάλιστα κάτω από το βίντεο η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε «Το… boys club ΝΔ-συμπαθούντων και η απάντησή μου!».

Μερικά από τα σχόλια που δέχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν: «Μην τσιρίζετε», «μην γκαρίζετε», «άσε μας κουκλίτσα μου» και «Εδώ είναι βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Δείτε το βίντεο