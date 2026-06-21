Κωνσταντοπούλου: “Δεν θεωρώ πολιτική αντίπαλο τη Μαρία Καρυστιανού – Θρασύτατος και αποτυχημένος ο Τσίπρας”

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αύξηση των γυναικοκτονιών η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός αρνείται να ποινικοποιηθεί η γυναικοκτονία ως αυτοτελές κακούργημα. Όπως είπε, η αδράνεια αυτή εκπέμπει ένα λανθασμένο μήνυμα και ενισχύει την επιδημία της έμφυλης βίας.

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«Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι το πολιτικό σύστημα και η ίδια η πολιτεία δεν παίρνει θέση καθαρή, αφήνει το τοπίο θολό. Για ανεξήγητους λόγους έχεις έναν πρωθυπουργό που λέει “δεν πρέπει η γυναικοκτονία να ποινικοποιηθεί ως αυτοτελές κακούργημα”. Αυτό είναι αδιανόητο να το λέει πρωθυπουργός και έχει γύρω γύρω και διαφόρους, οι οποίοι, δεν απορούμε, έχει τον Βορίδη να λέει “είναι ποινικός λαϊκισμός να θες να ποινικοποιήσεις τη γυναικοκτονία”. Την ίδια ώρα, την τελευταία πενταετία, έχουμε πάνω από 65 γυναικοκτονίες με δράστες συντρόφους, πρώην συντρόφους, συζύγους, πρώην συζύγους. Έχουμε επιδημία γυναικοκτονιών».

«Ο όρος γυναικοκτονία ορίζει το συγκεκριμένο έγκλημα. Γυναικοκτονία είναι η αφαίρεση της ζωής μιας γυναίκας, επειδή είναι γυναίκα, από τον σύντροφο, τον σύζυγο, τον πρώην σύντροφο, τον πρώην σύζυγο, μέλος της οικογένειας που ασκεί πάνω σε αυτή τη γυναίκα εξουσία ζωής ή θανάτου. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή γίνεται λόγος για το “καλά, η ζωή μιας γυναίκας”, λένε κάποιοι, ο πρωθυπουργός πρώτα πρώτα, “αξίζει περισσότερο από τη ζωή ενός άντρα, ενός γέροντα, ενός παιδιού;”. Μα αυτοί που διαπράττουν τις γυναικοκτονίες λένε ακριβώς το αντίθετο».

«Η πράξη της γυναικοκτονίας είναι η απαξίωση. Το να αφαιρέσεις τη ζωή μιας γυναίκας γιατί λες ότι δεν αξίζει. Λένε οι γυναικοκτόνοι με την πράξη τους, ότι η ζωή της γυναίκας αξίζει λιγότερο, ότι είναι στα χέρια τους, ότι μπορούν να την αφαιρούν όποτε θέλουν και ότι μπορούν να ασκούν αυτή την εξουσία».

“Η πολιτεία να εκπέμψει ένα καθαρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας”

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι χρειάζεται η πολιτεία να εκπέμψει ένα καθαρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, καθώς ακόμα και δημόσια πρόσωπα υιοθετούν κακοποιητική συμπεριφορά. Όπως σημείωσε, η ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιβαρυντική περίσταση ακόμα και σε ισόβιες ποινές, αποτρέποντας την εφαρμογή ελαφρυντικών.

«Είναι ένα εγκληματικό φαινόμενο και ο ρόλος του ποινικού δικαίου είναι να περιγράφει το έγκλημα και να το ορίζει ως αξιόποινη συμπεριφορά. Η γυναικοκτονία είναι μία αξιόποινη συμπεριφορά, διακριτή από τον γενικό κανόνα της ανθρωποκτονίας, στον οποίο έχουν μπει ούτως ή άλλως πάρα πολλές ειδικές εκφάνσεις. Και τα εγκλήματα πολέμου, και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και η γενοκτονία, όλα αυτά εμπεριέχουν την ανθρωποκτονία αλλά είναι ειδικότερα εγκλήματα. Και φανταστείτε να λέγαμε “γιατί να ποινικοποιήσει κανείς τη γενοκτονία; Δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη, η ανθρωποκτονία, που είναι ούτως ή άλλως ισόβια;”».

«Το 95% περίπου των γυναικών που δολοφονούνται στην Ελλάδα είναι θύματα γυναικοκτονίας. Είναι συντριπτικό αυτό το ποσοστό. Είναι θύματα δηλαδή τέτοιου είδους συμπεριφοράς, από άνδρες, συζύγους, πρώην συζύγους, συντρόφους, πρώην συντρόφους, πρόσωπα του περιβάλλοντος που ασκούν αυτή την εξουσία επάνω τους».

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Αναφερόμενη στη δίκη των Τεμπών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη δεν έχει απορριφθεί ακόμα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

«Είναι μια δίκη που αφορά όλη την κοινωνία, είναι μια δίκη που πρέπει να μεταδίδεται, διότι διαφορετικά εισρέουν και παραποιούνται πληροφορίες ή κυκλοφορούν εντελώς ψευδείς πληροφορίες σε σχέση με τη δίκη, που εξυπηρετούν τις εξουσίες, και βλέπουμε τις εξουσίες να τις αναπαράγουν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες».

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Στη συνέχεια τόνισε τον σημαντικό ρόλο της ομάδας Anubis, η οποία συνέβαλε στην εύρεση βιολογικού υλικού στο Κουλούρι.

«Εντοπίσανε πάρα πολλά ευρήματα, τους χρωστάμε πάρα πολλά και αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι υπό διωγμό, αφού δολοφονήθηκε το σκυλί τους, ο Echo, που είχε βρει ανθρώπινα οστά. Τον είχαν εντοπίσει πριν από λίγο καιρό, δηλητηριάστηκε, του έριξαν φόλα. Η ομάδα υφίσταται μια τεράστια δίωξη από τις τοπικές αρχές που θέλουν να τους βγάλουν από τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένοι και από το υπουργείο Δικαιοσύνης, που τους εκβιάζουνε».

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“Δεν θεωρώ πολιτική αντίπαλο την Μαρία Καρυστιανού”

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως είναι μη αξιόπιστες και λειτουργούν ως μέσο έκφρασης επιθυμιών αντιπάλων για φθορά, ενώ συμπλήρωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί ουσιαστική αντιπολίτευση.

Όσον αφορά την εμφάνιση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε:

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«Η κυρία Καρυστιανού είναι μάνα, σε μία υπόθεση στην οποία δίνουμε μία μάχη και εγώ σε αυτή τη μάχη επειδή έχω αυτό τον ρόλο, τον ρόλο της συνηγόρου τριών οικογενειών και ενός τραυματία, και είμαι κοντά σε πάρα πολλές ακόμη οικογένειες, τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες, με καθημερινή επικοινωνία με τους περισσότερους. Επειδή βλέπω και την αγωνία τους και φυσικά υπάρχουν και ανθρώπινες αντιδράσεις και οι ανθρώπινες διαφορές, διαφοροποιήσεις. Εμένα ο ρόλος μου είναι να κρατήσω τις οικογένειες ενωμένες και να κρατήσω τον αγώνα αυτό ζωντανό και ακέραιο».

«Δεν την θεωρώ πολιτική αντίπαλο, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος που είναι υπέρτερη και εγώ έτσι θα κινηθώ. Αυτή είναι η στάση μου, και δεν πρόκειται επ’ ουδενί αυτό να αλλάξει».

“Αποτυχημένος ο Τσίπρας”

«Ο Τσίπρας είναι ένας θρασύτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός, διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απηνώς οποιονδήποτε αντιστέκονταν. Διότι αυτά που λένε τώρα αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα, όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο».

«Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της Ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη, γινότανε και τότε από τον Τσίπρα».

«Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου, ήταν σαν tetris βαλμένες οι κλούβες για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος».

«Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο Μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουνε καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα, στις 12:00 το βράδυ, για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουνε όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί, και από τη δίκη για το Μάτι, που ήμουν μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα».

«Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια, με τις κάμερες, σε ζωντανή μετάδοση, και παριστάνουν οργανωμένα – είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική – και παριστάνουνε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης στο Μάτι. Ξέρουνε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτιούνται. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά; Θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος; Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό;».

Όπως δήλωσε η ίδια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται τον Αλέξη Τσίπρα ως εύκολο αντίπαλο.