Η Αφροδίτη Λατινοπούλου για το “φτωχό” πόθεν έσχες της: “Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα”

Στα σχόλια που προκλήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης περιουσιακής της κατάστασης για το 2024 (οικονομική χρήση 2023) απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

“Τα 3.000 ευρώ για τα οποία λένε, είναι τα έσοδα, το κέρδος. Όταν αφαιρέσεις τα έσοδά σου, σού μένουν 3.000 ευρώ. Ή δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σού μένει, άρα 22.000 ευρώ είναι τα έσοδά μου” ανέφερε στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, παραθέτοντας τη φορολογική της δήλωση.

Όπως είπε η κυρία Λατινοπούλου, “ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές, ήταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν υπήρχε ενοίκιο, δεν υπήρχαν έξοδα άλλα“.

Δείτε το βίντεο: