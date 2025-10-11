Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έγινε κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πάντρεψε την Εβίνα Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο (Βίντεο)

Ακολούθησε δεξίωση στο «Politia Tennis Club»

Έγινε κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πάντρεψε την Εβίνα Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στον ιερό νάο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς ήταν κουμπάρος στον γάμο της Εβίνας Γιακουμάτου και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (10/10).

Οι δύο τους υπήρξαν ή είναι συνεργάτες του πρωθυπουργού καθώς η Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος, και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

@debater.gr 👉🏼 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου. #debatergr #Μητσοτακης #Mitsotakis #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – DEBATER

Μετά την τέλεση του μυστηρίου ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο, καθώς ο ιδιοκτήτης του «Politia Tennis Club» είναι στενός φίλος των νεονύμφων.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

