Έγινε κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πάντρεψε την Εβίνα Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο (Βίντεο)

Στον ιερό νάο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς ήταν κουμπάρος στον γάμο της Εβίνας Γιακουμάτου και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (10/10).

Οι δύο τους υπήρξαν ή είναι συνεργάτες του πρωθυπουργού καθώς η Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος, και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

