Έγινε κουμπάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πάντρεψε την Εβίνα Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο (Βίντεο)
Ακολούθησε δεξίωση στο «Politia Tennis Club»
Στον ιερό νάο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς ήταν κουμπάρος στον γάμο της Εβίνας Γιακουμάτου και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (10/10).
Οι δύο τους υπήρξαν ή είναι συνεργάτες του πρωθυπουργού καθώς η Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος, και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
@debater.gr 👉🏼 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντρεψε την κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου. #debatergr #Μητσοτακης #Mitsotakis #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – DEBATER
Μετά την τέλεση του μυστηρίου ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο, καθώς ο ιδιοκτήτης του «Politia Tennis Club» είναι στενός φίλος των νεονύμφων.
