Αίγινα: Συνελήφθη 26χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Αίγινας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα είναι μια ανήλικη κοπέλα, ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ο 26χρονος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη δράση του να έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025.

Μετά από μεθοδική διερεύνηση της υπόθεσης από την ειδική ομάδα της Ασφάλειας, εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης το οποίο και εκτελέστηκε την περασμένη Πέμπτη (18.06).

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες και να παραπεμφθεί σε ανακριτή για τη λήψη απολογίας.