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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μουζουρά Χανίων

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μουζουρά Χανίων
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:08

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Χανίων.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.

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