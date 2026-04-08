Τέλος Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat για τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2012 και μετά – Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνοντας διευκρινίσεις το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

«Λίγες φορές στην Ευρώπη εφαρμόζεται μια τέτοια παρέμβαση. Είναι αναγκαία και κρίσιμη. Πρόκειται για ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συνεργαστήκαμε με όλα τα υπουργεία, προκειμένου να προσεγγίσουμε το ζήτημα απ’ όλες τις πλευρές. Μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών μας. Απαιτούνται λύσεις. Πρέπει να δούμε το ζήτημα των αποτελεσματικών ελέγχων και κυρώσεων, ώστε το πλαίσιο που θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση να είναι αποτελεσματικό», είπε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Υπογράμμισε ότι το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων, «για ένα κράτος που φροντίζει την ανηλικότητα και την οικογένεια από νέες προκλήσεις και απειλές».

«Το πλαίσιο στα social media στηρίζεται σε αλγορίθμους και μπορεί σε παιδιά να προκαλέσει εθισμό. Καθήκον της πολιτείας είναι να αξιοποιεί την τεχνολογία με λελογισμένους κανόνες. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια συμμαχία προθύμων με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Δανία για να γίνει πιο ολιστικό το πλαίσιο χρήσης των πλατφορμών» συμπλήρωσε, ενώ ανέφερε ότι «όταν ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ήταν σαφής: «Ξεκινάμε άμεσα μια εντατική διπλωματική προσπάθεια. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα εισέλθουμε στη φάση της ευρωπαϊκής διαβούλευσης, με στόχο την ψήφιση του εθνικού νόμου το καλοκαίρι του 2026. Η πλήρης εφαρμογή της απαγόρευσης θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027. Θέλουμε τα παιδιά μας να ξαναβρούν τον χρόνο τους στον φυσικό κόσμο, στις παρέες, στον αθλητισμό και στο παιχνίδι».

«To scroll χωρίς όρια κάνει κακό στη ψυχική υγεία των παιδιών μας. Πρόκειται για ένα αναγκαίο και ικανό μέτρο. Έχουμε ευθύνη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε κ. Σκέρτσος.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις διαφορές της Ευρώπης με την Αυστραλία που έχει λάβει ανάλογο μέτρο:

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για τον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο και στα social media.

«Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, παίρνουμε προληπτικά μέτρα», είπε ο κ. Γεωργιάδης, αποκαλύπτοντας ότι είναι και ο ίδιος εθισμένος με το scrolling.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, «έχεις το παιδί σου στο διπλανό δωμάτιο και θεωρείς ότι είναι ασφαλές, αλλά μπορεί να έχει πέσει θύμα κάποιου διαδικτυακά που να το οδηγήσει σε μοιραία μονοπάτια».

Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τα ανησυχητικά επιδημιολογικά στοιχεία που κατέστησαν τη ρύθμιση επιτακτική, περιγράφοντας την πρόκληση της εξάρτησης ως μία «σιωπηλή πανδημία».

«Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι σοκαριστικά. Το 23% των δεκαπεντάχρονων στην Ελλάδα δηλώνει ότι νιώθει ανασφάλεια ή εκνευρισμό όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα εθισμού», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας.

Αναλύοντας τις συνέπειες, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε σε τρεις πυλώνες:

– Σωματική Υγεία: «Η καθιστική ζωή που επιβάλλει το ατέρμονο scrolling οδηγεί σε εκθετική αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, διαταραχές ύπνου και οφθαλμολογικά προβλήματα».

– Ψυχική Υγεία: «Παρατηρούμε κατακόρυφη αύξηση στο άγχος, την κατάθλιψη και, το χειρότερο όλων, στον αυτοκτονικό ιδεασμό λόγω του cyberbullying και των μη ρεαλιστικών προτύπων που προβάλλονται».

– Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις: «Τα παιδιά χάνουν την ικανότητα συγκέντρωσης και κοινωνικοποίησης. Δημιουργείται μια ψηφιακή απομόνωση που ναρκοθετεί τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους».

«Η παρέμβασή μας δεν είναι τιμωρητική, είναι σωτήρια», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος παρουσίασε τις λεπτομέρειες των νέων ρυθμίσεων.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο είναι πολύ απλό, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και αφορά παιδιά έως την Γ’ Γυμνασίου, που έχουν γεννηθεί από το 2012.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η απαγόρευση θα ισχύσει για Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat και πως θα βασιστεί πάνω στο σύστημα του Kids Wallet, ενώ έκανε λόγο και για κυρώσεις και πρόστιμα για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με το μέτρο.

Επίσης, ανέφερε ότι η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Viber και το WhatsApp.

«Το νομοσχέδιο θέτει τις πλατφόρμες προ των ευθυνών τους. Στο πλαίσιο του DSA, οι εταιρείες οφείλουν να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Εμείς προσφέρουμε τη λύση μέσω του Kids Wallet στο Gov.gr Wallet. Θα χρησιμοποιούνται “διακριτικά ηλικίας” (age tokens). Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα γνωρίζει μόνο ότι ο χρήστης είναι άνω των 15, χωρίς να έχει πρόσβαση σε κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο ή στοιχείο ταυτότητας. Διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα στο 100%», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου.

Όσον αφορά στην εποπτεία και τις κυρώσεις, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Οι κυρώσεις θα είναι εξαιρετικά αυστηρές και θα φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου των εταιρειών, όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η εποπτεία θα είναι διαρκής και οι έλεγχοι δειγματοληπτικοί αλλά εξαντλητικοί. Με λίγα λόγια, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η ασφαλής λειτουργία των πλατφορμών είναι η μόνη επιλογή».

«Οι εταιρείες των social media λένε πως ναι μεν δεν επιτρέπεται η χρήση κάτω των 14 ετών αλλά υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ξέρουν τηνηλικία. Τωρα εμείς ερχόμαστε και τους λέμε: Έχουμε το εργαλείο, χρησιμοποιήσέ το» είπε ο κ. Παπαστεργίου απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το μπλόκο στα social media

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως από τις αρχές του νέου έτους θα απαγορεύεται η χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Σε βίντεο που ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης έκανε γνωστό πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Tik Tok, Instagram, Snapchat, Whatsapp κλπ. για τα παιδιά που είναι κάτω των 15 ετών.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Παιδιά γεια σας. Αυτό το video δεν θα είναι ούτε top, ούτε viral, υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα:

Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί.

Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζεται. Για αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα είμαι σίγουρος ότι οι πολύ μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένοιωθα και εγώ, αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι.

Αλλά ακόμα κι αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότεροι καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο.

Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός, όμως, σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερεί τη δική σας αθωότητα και ελευθερία κάπου πρέπει να σταματήσει. Και θέλω να πω κάτι στους γονείς: Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».