Επιστροφή στο σχολείο: Υγιεινά tips για σωστή διατροφή

Οι καλοκαιρινές διακοπές φτάνουν στο τέλος και οι μικροί μαθητές σύντομα θα επιστρέψουν στα θρανία τους. Οι γονείς ήδη αναρωτιούνται για το «τι κολατσιό θα βάζουν στη τσάντα του παιδιού τους», αλλά και «τι πρωινό πρέπει να ετοιμάζουν» καθώς η καθημερινότητα είναι δύσκολη αφού οι περισσότεροι βιάζονται καθώς εργάζονται.

Γρήγορες λύσεις για το πρωινό

Το πρωινό καλύπτει το 20-25% των ημερήσιων αναγκών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά γ αυτό και κανένα παιδί δεν πρέπει να φεύγει από το σπίτι χωρίς να έχει φάει ένα καλό πρωινό. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που τρώνε πρωινό έχουν καλύτερη απόδοση και συγκέντρωση. Οι ειδικοί συνιστούν στους γονείς τα παιδιά να καταναλώνουν ένα από τα παρακάτω γεύματα:

Γάλα μαζί με δημητριακά ή βρώμη και ένα φρούτο.

Ένα τοστ με γαλοπούλα, τυρί και ένα λαχανικό όπως μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι

Ένα ποτήρι γάλα με μια φέτα ψωμί με αυγό ή μέλι ή ταχίνι .

Ψωμάκι ολικής άλεσης με τυρί και ένα ποτήρι φρεσκοστυμμένο χυμό

Νόστιμα σνακ για το διάλειμμα

Το κυλικείο του σχολείου ακόμα και στην εποχή μας δεν έχει και πάντα υγιεινά σνακ. Το μυστικό για να δελεάσουμε τα παιδιά μας και να παίρνουν κολατσιό από το σπίτι είναι η ποικιλία. Δείτε μερικές νόστιμες και υγιεινές ιδέες:

Κουλούρι Θεσσαλονίκης, ολικής ή πολύσπορο

Ένα σακουλάκι δημητριακά ολικής με αποξηραμένα φρούτα και ωμούς ξηρούς καρπούς

Κριτσίνια ολικής με ένα κομμάτι τυρί

Αραβική πίτα ολικής με τυρί, βραστό κοτόπουλο και λαχανικά

Ρυζογκοφρέτες και ένα φρούτο

Παστέλι με σουσάμι ή ξηρούς καρπούς

Μία μπάρα δημητριακών

Τοστ με μπανάνα και φυστικοβούτυρο ή ταχίνι

Sandwich με ψωμί ολικής άλεσης με λαχανικά όπως ντομάτα, μαρούλι και τυρί

Ένα σπιτικό κομμάτι πίτσα

Σπιτικό κέικ ή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα

Κλασικό σταφιδόψωμο

Προετοιμάστε το κολατσιό μαζί με το παιδί σας

Τα πιο μικρά παιδιά μπορούν να διαλέξουν ένα ταπεράκι με όποιον ήρωα τους αρέσει για να βάζουν μέσα τα φρούτα ή τα λαχανικά που θα παίρνουν μαζί τους στο σχολείο. Αντί να φτιάξετε μόνοι σας το σχολικό σνακ, ζητήστε του να επιλέξει όποιο φρούτο θέλει ή ζητήστε του να φτιάξει το τοστ και να βάλει τα σνακ στο τάπερ. Έτσι, θα νιώσει ότι εκείνο επέλεξε τι θα φάει θα τα καταναλώσει στο σχολείο.