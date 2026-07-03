Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο Κώστας Τσουρός αποτελεί παρελθόν για το δυναμικό του ΣΚΑΪ, με το τηλεοπτικό του μέλλον να παραμένει ανοιχτό. Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον παρουσιαστή, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σταθμού

“Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ ευχαριστεί τον Κώστα Τσουρό και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια”.

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Τα… καρφιά στον ΣΚΑΪ

Λίγες ημέρες πριν ο Κώστας Τσουρός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά. Ο παρουσιαστής μεταξύ άλλων απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον, δήλωσε ότι είναι σε συζητήσεις.

“Υπάρχουν επαφές, είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε λήξει ακόμα τη συνεργασία μας. Είμαστε σε συζητήσεις. Όταν υπάρχει κάτι οριστικό, θα μπορώ να το πω. Είμαι ανοιχτός σε πολλά πράγματα, αρκεί να το θέλει το κανάλι. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ΣΚΑΙ. Δεν μου προτάθηκε κάτι για αρχισυντάκτης. Δεν ξέρω πως βγαίνουν αυτά τα ρεπορτάζ. Μάλλον είναι τα απόνερα της φετινής σεζόν. Κοιτάμε μπροστά”, είπε ο Κώστας Τσουρός.

“Δεν θέλω να πω για πράγματα τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι και υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα ενδεχόμενο και η λύση της συνεργασίας με τον ΣΚΑΙ. Δεν ήταν τα πράγματα όπως περίμενα. Παρόλα αυτά, δεν το έχω μετανιώσει. Πήρα πάρα πολλά από αυτή τη χρονιά αρνητικά και λιγότερα θετικά. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που σταματάνε να σε εκμεταλλεύονται. Ελπίζω να έρθει αυτή η ώρα”, είπε στην συνέχεια ο Κώστας Τσουρός.